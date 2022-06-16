Такой разный портрет победы

Ответ на этот вопрос прольет свет на многие вещи. И того, что мы можем ожидать в конце концов в плане военной, политической и экономической помощи.

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Если для наших партнеров победа – это лишь временное изматывание врага, который заключен в "украинском болоте", будут очевидны одни вещи. Если это выход на государственные восточные границы – другие. Если возвращение Крыма – еще другие.

А ведь есть и политические цели. Они тоже присутствуют, и они тоже не артикулированы четко нашими партнерами.

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Точка касания, разделенная фронтом

Что они видят конечной целью нашего противостояния с Москвой – это изменение режима России, это ее развал или это вынуждение нынешнего режима пересмотреть свою философию?

Мы точно знаем, как хотели бы видеть победу Украины. Но во всем ли совпадают наши интересы?

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