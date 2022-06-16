Визит со шлейфом капитуляции

Само по себе это знаменательное событие – и для Украины, и для европейской политики. Не так часто лидеры трех крупнейших и влиятельных стран Евросоюза совершают совместный визит.

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И их визит в Киев – не просто дань политической моде. Сразу после их посещения столицы Украины в Брюсселе начнется рассмотрение вопроса предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. И позиция Германии, Италии и Франции в этом вопросе будет иметь большое влияние.

Конечно, в центре внимания будет и самый болезненный вопрос – война России против Украины, оценка перспектив ее развития и возможностей мирного урегулирования.

Мы, конечно, хотели бы увидеть в Киеве трех храбрых европейских мушкетеров, готовых обнажить свои "политические шпаги" в поддержку Украины и предоставить вооруженные арсеналы своих стран для отражения российской агрессии. Но, к сожалению, за спинами Макрона, Шольца и Драги маячат тени Ришелье, Мазарини, Талейрана и Меттерниха. Правда, трем уважаемым гостям Киева далеко до гениев дипломатической интриги, умеющих бороться за столом мирных переговоров и на полях великих войн.

Макрон, Шольц и Драги боятся войны и даже не скрывают своего желания поскорее договориться с Путиным о скорейшем ее завершении в Украине. Но Путин готов договариваться только за наш счет. А Украину это совсем не устраивает. У нас есть свои условия прекращения этой войны – освобождение оккупированных территорий.

В Берлине, Париже и Риме отлично понимают, что Украина не может согласиться на российские условия мира. Поэтому, скорее всего, будут предлагаться не планы всеобъемлющего мира (это сейчас просто невозможно), а прекращение огня в обмен на набор различных бонусов.

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Что могут предложить украинскому руководству три европейских лидера в обмен на условный "Минск-3"?

Во-первых , содействие получению статуса кандидата в члены ЕС.

, содействие получению статуса кандидата в члены ЕС. Во-вторых , масштабную экономическую помощь в послевоенном обновлении Украины.

, масштабную экономическую помощь в послевоенном обновлении Украины. В-третьих , договоренность с Путиным о разблокировании украинских портов на Черном море.

, договоренность с Путиным о разблокировании украинских портов на Черном море. В-четвертых, могут не только предлагать бонусы, но и намекать на возможные проблемы с ограничением военно-технической и экономической поддержки Украины в случае продолжения войны.

Однако военно-техническая поддержка Украины со стороны Германии, Франции и Италии до сих пор не очень впечатляет.

Показателен и формат будущих переговоров – трое на одного. И тут опять не удержусь от аналогии с "Тремя мушкетерами" – Зеленский окажется в роли Д'Артаньяна (он его, кстати, чем-то и напоминает своим политическим отчаянием) – один против троих.

Но для того, чтобы выстоять в будущей дипломатической дуэли, мало храбрости Д'Артаньяна, понадобятся также ловкость и хитрость Ришелье. Не знаю, готов ли Владимир Зеленский и к такой роли, но есть смысл попробовать. Обстоятельства вынуждают.

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В реакции на возможные миротворческие предложения трех европейских гостей не стоит спешить с категорическим ответом "Нет!" А о положительном ответе сейчас вообще речь не может идти.

Следует выкатить свое меню для дальнейших переговоров. Первый и обязательный пункт – гарантированное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Откладывание этого вопроса или мягкий отказ в виде статуса "кандидата в кандидаты" будет означать такую ​​же реакцию Украины и на миротворческие инициативы трех европейских лидеров.

Также в нашем меню должен быть набор требований к России:

1) отвод русских войск на рубежи до 24 февраля;

2) публичное обязательство не проводить аннексию оккупированных территорий;

3) освобождение военнопленных (в виде обмена), прежде всего защитников Мариуполя.

Этот список, конечно, можно расширить. Мне могут возразить: Россия наверняка не согласится на эти требования. Ну, так и мы не соглашаемся на требования России. На то они и переговоры, на которых настаивают три европейских лидера, чтобы выдвигать друг другу требования, а потом уже искать компромиссы. И если президент Макрон стал специалистом по переговорам с Путиным, то пусть и увещевает своего визави.

Так или иначе, очевидно, что сейчас ни Украина, ни Россия не готовы к реальным переговорам даже о прекращении огня. Россия не собирается останавливать свое наступление на Донбассе, а мы будем отражать российскую агрессию и стремиться к освобождению оккупированных территорий.

А переговоры о предстоящих переговорах можно безболезненно вести и сейчас. Перефразируя известную поговорку: чем бы Макрон и Шольц ни радовались... Для них дипломатические маневры важнее войны. А у нас нет выбора – это война за свободу, независимость и будущее нашей страны.

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