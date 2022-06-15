Такие визиты – предвестники хороших новостей и эффективный способ привлечь внимание европейских избирателей и западных СМИ к Украине в конструктивном контексте. Все трое – не самые лучшие коммуникаторы и не профессиональные ораторы.

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Марио Драги

Драги первое интервью за последний более чем год дал именно в отношении Украины несколько дней назад. Он не особенно публичен, а значительная часть медиа в Италии – очень пророссийски настроены. И нужно немало времени, чтобы выбросить весь кремлевский мусор из мозгов.

Однако сам Драги – друг Украины и сильный лидер, который невероятной сложностью, но убеждает итальянскую коалицию сопротивляться России вместе с нами.

Эммануэль Макрон

Стиль общения Макрона – сложен. Некоторые высказанные им идеи не сразу понятны, почему часто критикуют его за то, что слушатели сами додумали, а не за то, что он имел в виду на самом деле.

Его выражение перед выборами "хочу разозлить невакцинированных" – более чем доступно показывает провальность его коммуникаций. Поэтому есть некоторые непонимания нами его высказываний. Тем не менее Франция поставляет Украине много важного оружия и вместе с Германией являются крупнейшими донорами фондов ЕС, из которых мы получаем помощь.

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Олаф Шольц

Шольц – человек без чувств. Был. До украинцев) Шольца впервые увидели эмоциональным несколько дней назад, когда он отвечал на очередное наше обвинение. Он вообще не говорит, как и большинство немцев не любит лишние слова.

Но Германия – друг и союзник Украины, как бы нам ни казалось обратное. Приятных новостей, убеждена, визит принесет много: начиная от политических (кандидатство), заканчивая оборонительными (оружие) и финансовыми (деньги). Поэтому для нас важно, чтобы этот визит произошел.

Для русско-китайской пропаганды, естественно, более принципиально, чтоб его не было. Особенно учитывая то, что и Путин, и Си потеряли (да, я уверенно говорю это в прошлом, именно потеряли, уже) трех лидеров трех крупнейших экономик ЕС.

Хотя до 24 февраля каждый из них казался лояльным и к Москве, и к Пекину. Сейчас оба тратят и будут тратить немалые ресурсы, чтобы силой их развернуть. И как бы они ни тужились, это невозможно.

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