Газовая зависимость

В 2013 году мы зависели от "Газпрома" на 2/3 наших потребностей в газе и взять значительные объемы газа еще не было возможности. Были долги, впереди была сложная зима, денег не было.

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Доверие к Украине было разрушено годами невыполненных обещаний и российской пропаганды. Без российского газа пережить зиму 2014/15 было нереально.

Европе не хотелось резких движений, потому что как объяснить европейским потребителям, что Украину важно поддерживать и что вообще такое Украина. До MH17 наша война была очень локальной историей. Но делать вид, что это просто деловые переговоры, было невозможно. Поэтому наша делегация надела черные ленты.

То, что предлагали россияне, не подходило нам. То, что хотели мы, не устраивало россиян. Европа смотрела на это в шоке. По результатам того раунда переговоров "Газпром" прекратил поставлять нам газ и начал арбитражный процесс. Мы тоже начали, а потом еще один. Эти процессы, напомню, продолжались несколько лет и завершились нашей победой.

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Длительные переговоры

Затем были еще раунды переговоров, зимний пакет. Мы открыли реверс из Словакии, прошли зиму. Ту и последующие. Сейчас ситуация в чем-то очень похожа, в чем-то – другая. Европа уже не может стоять в стороне и проходит свои стадии принятия.

Россия уже полностью открыто ограничивает поставки газа в Германию, обвиняя в этом германские компании и западные санкции. У европейцев есть соблазн ударить более слабого, а не бороться с более сильным в надежде, что все завершится. Это ошибочная стратегия, но этот этап нужно пережить.

Обычно Путин в такие моменты совершает какое-то безумие, мобилизующее Запад против него. Не знаю, что следующее, но до сих пор он был удивительно последовательным.

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