Такі візити – передвісники хороших новин та ефективний спосіб привернути увагу європейських виборців та західних ЗМІ до України в конструктивному контексті. Всі троє – не найкращі комунікатори та не професійні оратори.

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Маріо Драгі

Драгі перше інтерв'ю за останній більш ніж рік дав саме щодо України кілька днів тому. Він не особливо публічний, а значна частина медіа в Італії – дуже проросійсько налаштовані. Й потрібно чимало часу, щоб викинути все те кремлівське сміття з мізків.

Проте сам Драгі – друг України та сильний лідер, який неймовірними складнощами, але переконує італійську коаліцію чинити опір Росії разом з нами.

Еммануель Макрон

Стиль спілкування Макрона – складний. Деякі висловлені ним ідеї не одразу зрозумілі, через що часто критикують його за те, що слухачі самі додумали, а не за те, що він мав на увазі насправді.

Його вислів перед виборами "хочу розізлити невакцинованих" – більш ніж доступно показує провальність його комунікацій. Тому і є деякі нерозуміння нами його висловлювань. Проте, Франція постачає Україні багато важливої зброї та вона разом з Німеччиною є найбільшими донорами фондів ЄС, з яких ми отримуємо допомогу.

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Олаф Шольц

Шольц – людина без емоцій. Був. До українців) Шольца вперше побачили емоційним кілька днів тому, коли він відповідав на чергове наше звинувачення. Він взагалі не говорить, як і більша частина німців не любить зайві слова.

Але Німеччина – друг та союзник України, як би нам не здавалося зворотнє. Приємних новин, переконана, візит принесе багато: починаючи від політичних (кандидатство), закінчуючи оборонними (зброя) та фінансовими (гроші). Тому, для нас важливо, щоб цей візит стався.

Для російсько-китайської пропаганди, звичайно, не менш важливо, щоб його не було. Особливо враховуючи те, що і Путін, і Сі втратили (так, я впевнено кажу це в минулому часі, саме втратили, вже) трьох лідерів трьох найбільших економік ЄС.

Хоча до 24 лютого кожен з них здавався лояльним і до Москви, і до Пекіну. Тож зараз обидва витрачають та витрачатимуть чималі ресурси, щоб силою їх розвернути. І як би вони не тужилися, це неможливо.

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