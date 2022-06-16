Історичний візит з двома "але"
А якщо до цього додати ще факт того, що візит відбувається в період повномасштабної російської інтервенції в Україну, то ця поїздка має усі шанси стати історичною. Але для того, аби вона стала історичною, треба, так би мовити, подолати два "але" і дізнатися, якими вони є.
Актуальне Який план Путіна "продаватимуть" Зеленському європейські мушкетери
Своє не віддамо
Я дуже маю надію на те, що після десятків, мабуть, зовсім недвозначних заяв президента Зеленського з приводу того, що будь-які поступки росіянам неприпустимі, ми не торгуємо територією, ми не здаємо наших військових, ми не граємося в підкилимні ігри з росіянами. Ці заяви лунали останні кілька місяців, практично щотижня.
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Дует Путіна й Медведєва завів стару пісню
Наступний момент у тому, що Путін (якщо він ще у стані свідомості) вже відреагував на приїзд лідерів Франції, Німеччини, Італії, Румунії сьогоднішнім ранковим запуском ракет і повітряною тривогою в усій Україні.
Не менш промовистою є й реакція дублера Путіна, а за сумісництвом графомана Медведєва, який вже встиг настрочити кілька текстів з образами на адресу й французів, й німців, й італійців, назвавши їх "поціновувачами жаб, ліверу і макаронів".
Ну, що ж – в нинішніх умовах кращого способу посилити відразу європейців до Росії та всього, що з нею пов'язано, було б складно знайти. Тому Медведєв грає нам на руку, за що йому хвала і потрібно дати ще якусь нагороду від України.
Доленосний червень
Друга половина червня обіцяє бути дуже гарячою на події й, мабуть, доленосні для України рішення. Це я зараз кажу і про обіцяні постачання HIMARSів в Україну, які є критично важливими для контрнаступальних дій України й знищення російських інфраструктурних об'єктів, і гаубиць, й іншого озброєння від західних партнерів.
Однак вигадка це чи ні, зможемо дізнатися вже завтра, коли в бункерного обивателя заплановано виступ на форумі в Петербурзі.
Тому будемо сподіватися, що він там не з'явиться, і це додасть нам ще більше підозр та думок з приводу того, що ж насправді з ним відбувається.
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Але водночас нам свою справу робити, нам треба посилюватися, нам потрібно не збавляти обертів, нам потрібно продовжувати бути однозначно переконливими у спілкуванні з нашими партнерами.
Я дуже сподіваюся, що сьогоднішня зустріч буде дійсно доленосною для України, і ми матимемо ще одну нагоду пишатися своєю країною, яка спромоглася стати уже майже остаточним кандидатом на вступ до ЄС.
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