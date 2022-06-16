Історичний візит з двома "але"

А якщо до цього додати ще факт того, що візит відбувається в період повномасштабної російської інтервенції в Україну, то ця поїздка має усі шанси стати історичною. Але для того, аби вона стала історичною, треба, так би мовити, подолати два "але" і дізнатися, якими вони є.

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Історичною вона стане в тому випадку, якщо європейці сьогодні на зустрічі із Зеленським запевнять нас у своїй підтримці: по-перше, кандидатства України в ЄС, а, по-друге, якщо вони не будуть тягнути нас у пастку здачі територій в обмін на якийсь там хиткий мир із росіянами. Ми в це не віримо, і ми точно на це не підемо.

Своє не віддамо

Я дуже маю надію на те, що після десятків, мабуть, зовсім недвозначних заяв президента Зеленського з приводу того, що будь-які поступки росіянам неприпустимі, ми не торгуємо територією, ми не здаємо наших військових, ми не граємося в підкилимні ігри з росіянами. Ці заяви лунали останні кілька місяців, практично щотижня.

Шольц і Макрон, я дуже сподіваюся, вчергове не наступатимуть на граблі й перестануть грати роль голубів миру там, де він можливий лише шляхом військової перемоги України. І ми в цьому лише пересвідчилися.

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Дует Путіна й Медведєва завів стару пісню

Наступний момент у тому, що Путін (якщо він ще у стані свідомості) вже відреагував на приїзд лідерів Франції, Німеччини, Італії, Румунії сьогоднішнім ранковим запуском ракет і повітряною тривогою в усій Україні.

Не менш промовистою є й реакція дублера Путіна, а за сумісництвом графомана Медведєва, який вже встиг настрочити кілька текстів з образами на адресу й французів, й німців, й італійців, назвавши їх "поціновувачами жаб, ліверу і макаронів".

Ну, що ж – в нинішніх умовах кращого способу посилити відразу європейців до Росії та всього, що з нею пов'язано, було б складно знайти. Тому Медведєв грає нам на руку, за що йому хвала і потрібно дати ще якусь нагороду від України.

Доленосний червень

Друга половина червня обіцяє бути дуже гарячою на події й, мабуть, доленосні для України рішення. Це я зараз кажу і про обіцяні постачання HIMARSів в Україну, які є критично важливими для контрнаступальних дій України й знищення російських інфраструктурних об'єктів, і гаубиць, й іншого озброєння від західних партнерів.

Також ми говоримо про можливе отримання Україною статусу кандидата на вступ в ЄС, про саміт НАТО, участь в якому підтвердив Зеленський. Ну і, мабуть, не полишаємо ще надій на те, що чутки про можливе загострення хвороби Путіна – не чутки, а реальність.

Однак вигадка це чи ні, зможемо дізнатися вже завтра, коли в бункерного обивателя заплановано виступ на форумі в Петербурзі.

Тому будемо сподіватися, що він там не з'явиться, і це додасть нам ще більше підозр та думок з приводу того, що ж насправді з ним відбувається.

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Але водночас нам свою справу робити, нам треба посилюватися, нам потрібно не збавляти обертів, нам потрібно продовжувати бути однозначно переконливими у спілкуванні з нашими партнерами.

Я дуже сподіваюся, що сьогоднішня зустріч буде дійсно доленосною для України, і ми матимемо ще одну нагоду пишатися своєю країною, яка спромоглася стати уже майже остаточним кандидатом на вступ до ЄС.

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