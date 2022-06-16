Исторический визит с двумя "но"
А если к этому добавить еще факт того, что визит проходит в период полномасштабной российской интервенции в Украину, то у этой поездки есть все шансы стать исторической. Но для того, чтобы она стала исторической, надо, так сказать преодолеть два "но" и узнать, как они есть.
Актуальное Какой план Путина будут "продавать" Зеленскому европейские мушкетеры
Свое не отдадим
Я очень надеюсь на то, что после десятков, пожалуй, совсем недвусмысленных заявлений президента Зеленского по поводу того, что какие-либо уступки россиянам недопустимы, мы не торгуем территорией, мы не сдаем наших военных, мы не играем в подковерные игры с россиянами. Эти заявления звучали последние несколько месяцев практически еженедельно.
Похожее Зачем Украине визит Макрона, Шольца и Драги
Дуэт Путина и Медведева завел старую песню
Следующий момент в том, что Путин (если он еще в сознании) уже отреагировал на приезд лидеров Франции, Германии, Италии, Румынии сегодняшним утренним запуском ракет и воздушной тревогой по всей Украине.
Не менее красноречива и реакция дублера Путина, а по совместительству графомана Медведева, который уже успел настрочить несколько текстов с образами в адрес и французов, и немцев, и итальянцев, назвав их "ценителями лягушек, ливера и макарон".
Ну что ж – в нынешних условиях лучшего способа усилить отвращение европейцев от России и все, что с ней связано, было бы сложно найти. Поэтому Медведев играет нам на руку, за что ему хвала и нужно дать еще какую-нибудь награду от Украины.
Судьбоносный июнь
Вторая половина июня обещает быть очень горячей событиями и, пожалуй, судьбоносными для Украины решениями. Это я сейчас говорю и об обещанных поставках HIMARS в Украину, которые критически важны для контрнаступательных действий Украины и уничтожения российских инфраструктурных объектов. И гаубиц и другого вооружения от западных партнеров.
Однако вымысел это или нет, сможем узнать уже завтра, когда у бункерного обывателя запланировано выступление на форуме в Петербурге.
Поэтому будем надеяться, что он там не появится, и это придаст нам еще больше подозрений и мнений по поводу того, что же с ним происходит.
Не пропустите Суть русни держится на трех столбах
Но вместе с тем нам свое дело делать, нам нужно усиливаться, нам нужно не сбавлять обороты, нам нужно продолжать быть однозначно убедительными в общении с нашими партнерами.
Я очень надеюсь, что сегодняшняя встреча будет действительно судьбоносной для Украины, и у нас будет еще одна возможность гордиться своей страной, которая смогла стать уже почти окончательным кандидатом на вступление в ЕС.
Зеленский встретился с Макроном, Шольцом и Драги: смотрите видео