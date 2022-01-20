Відповідні фото команда Навального опублікувала у мережі 20 січня. У цей же ж день в 2021 році вони показали резонансне розслідування про елітну нерухомість очільника Кремля.

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У Навального відповіли на критику

У фільмі інтер'єри маєтку продемонстрували у вигляді 3D-візуалізацій. Розслідувачі запевнили, що вони – такі ж у реальності. Втім, у низки корситувачів мережі це викликало сумніви. Тож у Навального заявили, що врешті готові розставити всі крапки над "і" щодо того, існує цей палац під Геленджиком чи ні.

Ми покажемо, який він має вигляд — зсередини, зовні. Що там є, що там було. Це будуть сотні справжніх фотографій,

– наголосили у публікації.

Загалом розслідувачі оприлюднили майже 500 фотографій із маєтка російського президента.

Який вигляд має маєток Путіна: дивіться відео

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