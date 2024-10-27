Навесні запрацював новий закон про мобілізацію, який вніс певні корективи щодо призову до армії окремих осіб.

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Кого не можуть мобілізувати

В Україні не можуть мобілізувати чоловіків віком до 25 і понад 60 років, а також осіб, визнаних непридатними і виключених з військового обліку.

Слід зауважити, що чоловіків від 18 до 25 років теж призивають, але за певних умов. Якщо вони:

пройшли строкову службу у мирний час;

закінчили вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримали певну військово-облікову спеціальність;

"обмежено придатні", тобто визнані військово-лікарською комісією як непридатні до строкової служби у мирний час та придатні у воєнний час.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про демобілізацію чоловіків віком 18-25 років, яких визнали "обмежено придатними" у воєнний час до скасування цього статусу.

Крім того, мобілізація жінок в Україні відбувається лише добровільно.

Також відстрочку від призову мають: