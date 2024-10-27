Навесні запрацював новий закон про мобілізацію, який вніс певні корективи щодо призову до армії окремих осіб.
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Кого не можуть мобілізувати
В Україні не можуть мобілізувати чоловіків віком до 25 і понад 60 років, а також осіб, визнаних непридатними і виключених з військового обліку.
Слід зауважити, що чоловіків від 18 до 25 років теж призивають, але за певних умов. Якщо вони:
- пройшли строкову службу у мирний час;
- закінчили вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримали певну військово-облікову спеціальність;
- "обмежено придатні", тобто визнані військово-лікарською комісією як непридатні до строкової служби у мирний час та придатні у воєнний час.
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про демобілізацію чоловіків віком 18-25 років, яких визнали "обмежено придатними" у воєнний час до скасування цього статусу.
Крім того, мобілізація жінок в Україні відбувається лише добровільно.
Також відстрочку від призову мають:
- громадяни з інвалідністю І-ІІІ ступенів або непридатні до військової служби;
- чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
- батько-одинак та мати-одиначка, які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років;
- чоловіки та жінки — опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років або які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня вираження);
- чоловіки та жінки, які утримують повнолітню дитину (18-23 років) з інвалідністю I або II групи;
- чоловіки та жінки — усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які утримують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (віком до 18 років);
- чоловіки та жінки, які доглядають за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які потребують постійного догляду;
- чоловіки та жінки, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
- опікуни людини з інвалідністю, яка недієздатна; ті, хто доглядають за особою з інвалідністю I групи, за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка потребує постійного догляду — якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд;
- один з подружжя, жінка або чоловік, якщо обоє проходять військову службу та мають неповнолітню дитину або дітей, а також вагітні військовослужбовиці;
- чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти. До близьких родичів належать чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра;
- студенти та викладачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти, вищих навчальних закладів, здобувачі фахової передвищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти (лише ті, хто навчається на денній або дуальній формі);
- наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, якщо вони працюють у наукових установах та організаціях, закладах вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки незалежно від наявності в них вченого звання або наукового ступеня;
- громадяни, які залучені до роботи в органах державної влади, критично важливих підприємствах та організаціях;
- народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;