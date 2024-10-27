Весной заработал новый закон о мобилизации, который внес определенные коррективы по призыву в армию отдельных лиц.
Смотрите также Какие существуют правила вручения повесток: адвокаты дали полное объяснение
Кого не могут мобилизовать
В Украине не могут мобилизовать мужчин в возрасте до 25 и более 60 лет, а также лиц, признанных непригодными и исключенных из воинского учета.
Следует заметить, что мужчин от 18 до 25 лет тоже призывают, но при определенных условиях. Если они:
- прошли срочную службу в мирное время;
- закончили высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получили определенную военно-учетную специальность;
- "ограниченно годны", то есть признаны военно-врачебной комиссией как непригодные к срочной службе в мирное время и пригодные в военное время.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о демобилизации мужчин в возрасте 18 – 25 лет, которых признали "ограниченно годными" в военное время до отмены этого статуса.
Кроме того, мобилизация женщин в Украине происходит только добровольно.
Также отсрочку от призыва имеют:
- граждане с инвалидностью I-III степеней или непригодные к военной службе;
- мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
- отец-одиночка и мать-одиночка, которые самостоятельно воспитывают ребенка или детей в возрасте до 18 лет;
- мужчины и женщины - опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет или которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения);
- мужчины и женщины, которые содержат совершеннолетнего ребенка (18-23 лет) с инвалидностью I или II группы;
- мужчины и женщины - усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые содержат детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки (в возрасте до 18 лет);
- мужчины и женщины, которые ухаживают за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), которые нуждаются в постоянном уходе;
- мужчины и женщины, которые имеют жену (мужа) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II группы;
- опекуны человека с инвалидностью, который недееспособен; те, кто ухаживают за лицом с инвалидностью I группы, за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое нуждается в постоянном уходе - если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход;
- один из супругов, женщина или мужчина, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка или детей, а также беременные военнослужащие;
- мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести. К близким родственникам относятся муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра;
- студенты и преподаватели учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, высших учебных заведений, соискатели профессионального предвысшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты (только те, кто учится на дневной или дуальной форме);
- научные, научно-педагогические и педагогические работники, если они работают в научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки независимо от наличия у них ученого звания или ученой степени;
- граждане, которые привлечены к работе в органах государственной власти, критически важных предприятиях и организациях;
- народные депутаты Украины и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;