Обо всех нюансах процедуры вручения повесток рассказали юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры", передает 24 Канал. Отмечается, что теперь вручать повестки могут не только работники ТЦК и СП.

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Какие существуют правила вручения повесток

По словам юристов, законом не определено место, где должна вручаться повестка, поэтому фактически ее могут выдать в любом месте. Например, это может быть по месту жительства военнообязанного, месту учебы, работы, на улицах, остановках, блокпостах или общественных местах.

Адвокаты также рассказали, кто может вручать повестки. Такие полномочия имеют:

представители ТЦК и СП;

представители структурных подразделений районных, городских военных администраций;

представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;

представители предприятий, учреждений, организаций на их территории и в местах выполнения работниками своих обязанностей.

представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ, которые вручают повестки только тем, кто находится у них на воинском учете, могут вручать повестки на всей территории Украины.

Стоит отметить, что теперь вручать повестки могут как лично, так и по почте. В первом случае повестка будет считаться врученной при условии, если:

резервист или военнообязанный поставит личную подпись о получении повестки;

при наличии видеозаписи вручения повестки или ознакомления с ее содержанием, в частности видео доказательства акта отказа от получения повестки;

при наличии видеозаписи отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки.

Важно! Если подпись о получении повестки поставила жена, родители или соседи военнообязанного, повестка является неподобающе врученной.