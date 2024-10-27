Про усі нюанси процедури вручення повісток розповіли юристи адвокатського об'єднання "Бачинський і партнери", передає 24 Канал. Зазначається, що тепер вручати повістки можуть не лише працівники ТЦК та СП.

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Які існують правила вручення повісток

За словами юристів, законом не визначено місце, де повинна вручатися повістка, тому фактично її можуть видати в будь-якому місці. Наприклад, це може бути за місцем проживання військовозобов'язаного, місцем навчання, роботи, на вулицях, зупинках, блокпостах або громадських місцях.

Адвокати також розповіли, хто може вручати повістки. Такі повноваження мають:

представники ТЦК та СП;

представники структурних підрозділів районних, міських військових адміністрацій;

представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;

представники підприємств, установ, організацій на їхній території та в місцях виконання працівниками своїх обов'язків.

представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ, які вручають повістки тільки тим, хто перебуває в них на військовому обліку, можуть вручати повістки на всій території України.

Варто зазначити, що тепер вручати повістки можуть як особисто, так і поштою. У першому випадку повістка вважатиметься врученою за умови, якщо:

резервіст або військовозобов'язаний поставить особистий підпис про отримання повістки;

за наявності відеозапису вручення повістки або ознайомлення з її змістом, зокрема відео доведення акта відмови від отримання повістки;

за наявності відеозапису відмови резервіста або військовозобов'язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки.

Важливо! Якщо підпис про отримання повістки поставила дружина, батьки чи сусіди військовозобов'язаного, повістка є неналежно врученою.