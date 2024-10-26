Про це розповів начальник Сумського ОТЦК Сергій Монукало.

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Повістка прийшла на неправильну адресу

Так, Сергій Монукало розповів, що військовозобов'язаний вважається належним чином оповіщеним, якщо повістка вручена в день отримання або в день проставлення поштового повідомлення відмітки про відмову від отримання чи непроживання за місцем, яке було вказане у Резерв+.

Таким чином військовозобов'язаний буде вважатися належно оповіщеним навіть у разі, якщо він не оновив свої облікові дані щодо місця проживання і повістка була направлена на адресу, за якою військовозобовʼязаний проживає. Тобто за тими даними, які увійшли в базу реєстру,

– пояснив начальник ТЦК.

У випадку, якщо людина не проживає за місцем або ж особа відмовилася відвідати ТЦК після вручення, то в обох випадках формуються матеріали для її розшуку. Усі порушники вносяться в базу як порушники правил військового обліку, і вже щодо них буде винесено відповідне провадження.

Якщо військовозобов'язаного було затримано, навіть в іншій області, його доставляють до найближчого територіального центру комплектування, де складається протокол про адміністративне правопорушення. Відповідно до ступеня порушення, ухвалюється рішення, яке затверджує начальник ТЦК.