Об этом рассказал начальник Сумского ОТЦК Сергей Монукало.

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Повестка пришла на неправильный адрес

Так, Сергей Монукало рассказал, что военнообязанный считается надлежащим образом оповещенным, если повестка вручена в день получения или в день проставления почтового уведомления отметки об отказе от получения или непроживания по месту, которое было указано в Резерв+.

Таким образом военнообязанный будет считаться надлежащим образом оповещенным даже в случае, если он не обновил свои учетные данные по месту жительства и повестка была направлена на адрес, по которому военнообязанный проживает. То есть по тем данным, которые вошли в базу реестра,

– пояснил начальник ТЦК.

В случае, если человек не проживает по месту или же лицо отказалось посетить ТЦК после вручения, то в обоих случаях формируются материалы для его розыска. Все нарушители вносятся в базу как нарушители правил воинского учета, и уже по ним будет вынесено соответствующее производство.

Если военнообязанный был задержан, даже в другой области, его доставляют в ближайший территориальный центр комплектования, где составляется протокол об административном правонарушении. В соответствии со степенью нарушения, принимается решение, которое утверждает начальник ТЦК.