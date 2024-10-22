СМИ в течение октября приводили новые факты злоупотреблений в медико-социальных экспертных комиссиях (МСЭК). Владимир Зеленский остро высказался о чиновниках и назначил заседание СНБО. Оно стало роковым для генпрокурора Андрея Костина, который подал в отставку. До конца года МСЭК должны распустить. 24 Канал собрал все детали скандалов с МСЭК.

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Татьяна Крупа: деньги, деньги и диван

Все началось с того, что 4 октября у главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы нашли миллионы долларов. Во время обысков в квартире по месту жительства, а также по месту работы у руководительницы Хмельницкой областной МСЭК обнаружили значительные средства. У сына также состоялись обыски, поскольку он занимает должность в областном управлении Пенсионного фонда.

Чиновницу подозревают в незаконном обогащении. Предположительно, она создала схему для уклонистов, ставя им фиктивные диагнозы.

Во время обысков Татьяна Крупа пыталась выбросить сумки с деньгами в окно. И, конечно, сеть облетело фото, где мужчина лежит на диване с кучей долларов.



Обыски у семьи Крупы / Фото ГБР

Женщине уже избрали меру пресечения – она будет под стражей 60 суток. Заседание по делу Татьяны Крупы проходило в закрытом режиме. Сама задержанная отказалась от комментариев журналистам.

Уже после этого журналисты сообщили о дополнительных миллионах чиновницы в польском банке.

Издание "Слово и Дело" проанализировало декларации руководителей областных центров МСЭК по данным YouControl и Единого государственного реестра деклараций. Как оказалось, Крупа задекларировала 2 миллиона гривен, но среди глав МСЭК были и большие суммы.



Доходы руководителей МСЭК / Инфографика "Слово и Дело"

11 октября главы медико-социальной экспертизы Ровенской области получили "официальное предостережение". Оно касалось недопустимости совершения противоправных действий руководителями МСЭКов.

А потом все закрутилось.

Схема Крупы оказалась рабочей – прокуроры тоже подтянулись

16 октября СМИ сообщили, что в Хмельницкой области 50 прокуроров оформили инвалидность. Областной прокурор и 49 его подчиненных "крышевали" коррупционную схему Татьяны Крупы.

Почти все прокуроры Хмельницкой области оказались лицами с инвалидностью 2 группы – согласно решению главного врача МСЭК Т. Крупы. И много лет получали и продолжают получать от государства пенсии по инвалидности – согласно решениям начальника Пенсионного фонда А. Крупы,

– написал Юрий Бутусов.

В Офисе Генпрокурора пообещали провести служебное расследование. Проверки начали по всей Украине.

17 октября руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник опроверг заявление Бутусова. По его словам, из 225 прокуроров имеют группу инвалидности только 48. Инвалидность якобы появилась не за последние годы, а раньше. У самого Олейника тоже якобы есть проблемы со здоровьем.

Впрочем, в тот же день он уволился с должности. Впоследствии СМИ составили рейтинг прокуроров, которые получают самые большие пенсии по инвалидности.

Зеленский отреагировал на скандалы с МСЭК и прокурорами

В обращении 20 октября он заявил, что назначил заседание СНБО и ждет жестких решений.

"К сожалению, в тылу здесь, в Украине, происходят вещи, с которыми никаких врагов не надо. Это реально внутренний враг. То, что происходит с МСЭК – медико-социальными экспертными комиссиями – и наглостью людей, в частности прокуроров, которые воспользовались своими связями с МСЭК и оформили себе фальшивые инвалидности",

– высказался президент.

Андрей Костин сказал, что известно о 61 прокуроре с инвалидностью в Хмельницкой области. То есть цифра больше, чем об этом писали СМИ.

Заседание СНБО относительно МСЭК

22 октября Зеленский провел заседание СНБО. По его словам, установлено много фактов нарушений и очевидно фальшивых инвалидностей должностных лиц.

Проблема не только в том, что чиновники делают себе инвалидность благодаря связям. Но и в том, что люди, которые получили настоящую инвалидность, в частности в боевых действиях, часто не могут получить соответствующий статус и справедливые выплаты. Времени, чтобы исправить это, у правительства немного. Должна быть и персональная ответственность и кадровые решения из-за этой ситуации в центральных органах власти – в вертикали контроля за МСЭК. Решение СНБО сейчас предусматривает полный аудит пенсий и других начислений всем чиновникам, которые организовали себе инвалидности (...) Отдельно надо пройтись по всем горизонталям местной власти,

– добавил президент в вечернем обращении.

Василий Малюк и Игорь Клименко доложили о проверках и расследовании уголовных правонарушений. Малюк сообщил, что по материалам СБУ подозрение уже получили 64 должностных лица МСЭК, 9 человек уже осудили. Служба разоблачила и прекратила деятельность 8 организованных преступных группировок, в которые входили представители МСЭК в разных регионах Украины.

А вот доклады министра здравоохранения Украины и министра социальной политики Украины Зеленский назвал очень неубедительными.

Решение СНБО по МСЭК:

цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий;

реальная проверка деклараций членов МСЭК;

проверка и пересмотр необоснованных решений об инвалидности должностных лиц и аудит соответствующих пенсионных начислений;

законодательные изменения для безотлагательного реформирования системы медико-социальной экспертизы в Украине;

пересмотр системы и механизма начислений пенсионных выплат должностным лицам государственных органов.

Также во время заседания СНБО в отставку подал генпрокурор Андрей Костин. Он назвал ситуацию с фальшивыми инвалидностями очевидно аморальной и сказал, что считает правильным заявить об увольнении с должности.

Зеленский подписал указ о ликвидации МСЭК с 31 декабря

В течение 7 дней Министерство здравоохранения вместе с ГБР, СБУ, Нацполицией, областными, Киевской городской военными администрациями должны создать рабочие группы по проверке решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам соответствующих государственных органов.

Затем Кабинет Министров в трехмесячный срок должен обеспечить доклад о результатах проверки. Пока правительство в течение 2 недель должно обеспечить, чтобы Минздрав вместе с Минцифрой подготовили и подали на рассмотрение план цифровизации прохождения всех этапов МСЭК.

Кабмин и Минздрав в течение месяца должны внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о введении оценки лица с ограничением повседневного функционирования, разработанного с целью обеспечения неотложного реформирования системы медико-социальной экспертизы в Украине, предусмотрев, в частности, ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

Что будет вместо МСЭК

Денис Шмыгаль обещает, что "будет введена цифровая, прозрачная, европейская модель". Не позднее 1 ноября Минздрав должен внести все необходимые нормативные документы и законопроекты на рассмотрение Кабинета Министров.

Уволено руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии, уволены руководители профильного департамента Министерства здравоохранения, который отвечает за координацию деятельности МСЭК.

Не позднее трех месяцев проведут проверки и пересмотр необоснованных решений по инвалидности.