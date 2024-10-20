Цензор.НЕТ проанализировал декларации областных прокуратур в разных регионах Украины. Стало известно, кто вошел в ТОП-30.

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Самые богатые прокуроры – пенсионеры

Первое место в рейтинге занял 43-летний Станислав Муратов. Он является заместителем руководителя Харьковской прокуратуры. За 2023 год получил 1 152 155 гривен пенсии. Впервые пенсию он указал в своей декларации за 2020 год.

На втором месте тоже заместитель руководителя прокуратуры Харьковщины 39-летний Андрей Кравченко. В 2023 году он получил 1 015 225 гривен пенсии. Впервые пенсия появилась в декларации Кравченко в 2021 году.

Тройку замыкает руководитель Харьковской областной прокуратуры 45-летний Александр Фильчаков. В 2023 году он задекларировал 823 071 гривен пенсии. Согласно декларации, начал получать он ее в 2020 году.

Четвертую строчку занимает 42-летняя Екатерина Шевцова. Она возглавляет областную прокуратуру Черкасской области. За 2023 год получила 785 435 гривен. пенсии. Впервые пенсию указала в декларации за 2020 год.

На пятом месте – 47-летний Владимир Лымарь, первый заместитель руководителя прокуратуры Харьковщины. 714 749 гривен пенсии указано в декларации за 2023 год. Начал ее получать он в 2019 году.

Шестое место за Владиславом Грюком, заместителем руководителя прокуратуры Черниговской области. В 2023 году он получил 526 160 гривен пенсии. А впервые указал ее в декларации за 2018 год.

Седьмое место занимает тоже представитель прокуратуры Харьковщины – заместитель руководителя 41-летний Александр Сузий. В 2023 году получил 439 576 гривен пенсии. Согласно декларации начал получать ее в 2021 году.

Восьмую строчку занимает руководитель Запорожской областной прокуратуры 47-летний Сергей Спильник, который в прошлом году получил 433 713 гривен пенсии. Начал получать ее он еще в 2017 году, то есть в возрасте 40 лет.

На девятом месте – руководитель Ровенской облпрокуратуры 51-летний Андрей Рудницкий, который в 2023 году задекларировал 424 671 гривен пенсии. Впервые она появилась в декларации Рудницкого еще в 2017 году.

Десятку замыкает заместитель руководителя Сумской прокуратуры 46-летний Игорь Сидоренко. Впервые пенсию в 406 224 он указал в декларации за 2023 год.

Остальных прокуроров – пенсионеров можно посмотреть здесь.

Напомним, что в Украине начались проверки после публикаций о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры.