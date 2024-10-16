Об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора. По уточненной информации Суспильного, проверки охватят не только Хмельницкую область, но и другие регионы.

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Генеральный прокурор подписал приказ о расследовании

В связи с распространением информации о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры Генеральный прокурор подписал приказ о проведении служебного расследования,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что служебное расследование будет охватывать проверку не только информации, которая касается вышеупомянутой областной прокуратуры, но и других органов прокуратуры. Комиссия по проведению служебного расследования уже начала сбор информации и документов для выяснения этих обстоятельств.

Как рассказала корреспондентке Суспильное Хмельницкий пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Тысячная, сейчас проверки уже начались, продолжается сбор информации. Но проверки проходят не только по этой области, но и по всей Украине. Проверяют все прокуратуры.

Напомним, в Хмельницкой области областной прокурор и 49 подчиненных "оформили инвалидность". По данным СМИ, они "крышевали" коррупционную схему председателя МСЭК, которую накануне разоблачили на незаконном обогащении на миллионы долларов.