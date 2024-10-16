Об этом сообщил редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в фейсбуке. Отметим, что в Офисе генпрокурора уже отреагировали.

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В Хмельницкой области 50 прокуроров оформили инвалидность

Журналист написал, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником "оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему Татьяны Крупы в МСЭК и Пенсионном фонде".

Почти все прокуроры Хмельницкой области оказались лицами с инвалидностью 2 группы – согласно решению главного врача МСЭК Т. Крупы. И много лет получали и продолжают получать от государства пенсии по инвалидности – согласно решениям начальника Пенсионного фонда А. Крупы,

– отметил Бутусов.

Также со ссылкой на источники обнародовал список прокуроров, которые оформили инвалидность. В то же время по данным журналиста, из всего руководства Хмельницкой областной прокуратуры и ее структурных подразделений "пенсию у Крупы не оформил только один прокурор".

Бутусов отметил, что выдачи инвалидных свидетельств и пенсий в прокуратуре трудно подсчитать, ведь близкие родственники прокуроров, которые не служили в прокуратуре, также оформлены лицами с инвалидностью.

Если посчитать по декларациям общую сумму пенсий, которые получили только установленные нами 50 прокуроров – лиц с инвалидностью от налогоплательщиков, это составляет как минимум 54,1 миллиона гривен – некоторые оформляли пенсии с 2016 года, некоторые в последнее время,

– отметил журналист.

Как отреагировали в Офисе генпрокурора

В Офисе генпрокурора заявили, что в связи с распространением информации о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры, генеральный прокурор подписал приказ о проведении служебного расследования.

Служебное расследование будет охватывать проверку не только информации, которая касается вышеупомянутой областной прокуратуры, но и других органов прокуратуры,

– отметили в Офисе генпрокурора.

Также добавили, что комиссия по проведению служебного расследования уже начала сбор информации и документов для выяснения этих обстоятельств.

Краткая справка. В Хмельницкой области руководительницу МСЭК и ее сына – руководителя областного управления Пенсионного фонда разоблачили на незаконном обогащении на миллионы долларов. Начато уголовное производство относительно незаконного оформления инвалидности мужчинам, которые пытаются избежать военной службы.