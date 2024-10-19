Эта информация размещена в декларации чиновницы за 2024 год на сайте НАПК.

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Так, в декларации Шевцовой указан доход 785 435 гривен пенсии. То есть, где-то 65 тысяч на мест. Источник дохода – главное управление Пенсионного фонда Украины в Харьковской области. При этом возраст чиновницы – 42 года.

Может ли получать Шевцова пенсию

На сайте НАПК не указано, за что именно начисляется такая пенсия госпоже Наталье.

Справочно. В целом по закону "О прокуратуре" право на пенсию за выслугу лет независимо от возраста предоставлено работникам прокуратуры, которые на день обращения за назначением такой пенсии имеют не менее 25 лет выслуги, в том числе стажа работы на должностях прокуроров не менее 15 лет.

Работникам, которые не имеют выслуги 25 лет, но отработали на должностях прокуроров не менее 15 лет и имеют страховой стаж 35 лет мужчины, 30 лет – женщины, пенсия за выслугу лет назначается по достижении мужчинами возраста 57 лет, женщинами – 55 лет.

Прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, назначается пенсия по инвалидности в размере 60% суммы их месячной заработной платы, при наличии стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет.

Как именно начисляли пенсию в этом случае, очевидно, знают только в прокуратуре и Пенсионном фонде.

Доход Шевцовой

Также руководительница прокуратуры задекларировала зарплату, полученную по основному месту работы:

1 200 990 гривен (доход за работу в Харьковской областной прокуратуре),

549 590 гривен (доход - Винницкая областная прокуратура),

507 207 гривен (доход - Черкасская областная прокуратура).

В декларации Шевцовой еще есть пункт "другое дополнительное благо - 72 000 гривен и "выплаты или возмещения, которые осуществляются профессиональными союзами своим членам" - 1 000 гривен.

Квартиры и авто

Согласно декларации, Екатерина Шевцова хранит на банковских счетах 429 556 тысяч гривен и 750 000 наличными.

В собственности чиновницы – автомобиль "Toyota Camry" 2019 года выпуска, который она приобрела за 618 125 гривен, и квартира в Харькове, на которую имеет право безвозмездного пользования и проживания ее сын.

Также она арендует квартиру в Черкассах.

Что известно о Екатерине Шевцовой