Об этом свидетельствует расследование NGL Media. Журналисты расследовали семейный бизнес Круп и выяснили, что все члены являются успешными бизнесменами.

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Сын Татьяны Крупы избавляется от своего бизнеса

Так, Александр Крупа начал активно избавляться от бизнеса. Он уже продал две строительные компании "Вест-Эстейт" и "Эстейт Плюс". Первая компания, к слову, сейчас строит большой жилой комплекс Argo у озера на севере Хмельницкого.

В течение последних 8 лет Татьяна Крупа, ее муж Владимир и сын Александр являются владельцами компании "Солар-Инвест", которая занимается производством электроэнергии солнечными панелями.

Жена Александра, 37-летняя Екатерина Крупа, до 2022 года работала в Центрально-западном межрегиональном управлении Минюста. Незадолго до этого она работала в управлении труда и социальной защиты Хмельницкого горсовета.

Ее декларация свидетельствует, что в 2022 году ее годовая зарплата составила 21,5 тысячи гривен, а в 2020 году только 795 гривен. Скорее всего это было из-за декретного отпуска, поскольку тогда она родила дочь и начала активно заниматься бизнесом, продвигая семейный бизнес по продаже сыров.

Уже в апреле 2023 года Екатерина Крупа вместе со своим мужем Александром и хмельницким предпринимателем Андреем Криминским стала основательницей польской компании Novis Food, зарегистрированной во Вроцлаве.

Интересно, что племянники Круп, 37-летний Евгений Трояновский и 38-летний Сергей Бомок, также занимали должности на государственных должностях. Последний работал ранее вместе со своей тетей в областном МСЭК.

Сейчас он занимает должность заместителя директора Хмельницкого областного сердечно-сосудистого центра по экономическим вопросам. Он также имел общую недвижимость с семьей Круп, а его брат Андрей Бомок является давним бизнес-партнером Екатерины и Александра Круп.

Кроме того, у семьи есть много земельных участков, почти 63 гектара в целом. Часть этой земли у них арендуют крупные фермерские хозяйства, на других установлены солнечные панели "Солар-Инвест".

Напомним, 4 октября работники ГБР провели обыски у руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына. Их разоблачили на незаконном обогащении, а правоохранители обнаружили почти 6 миллионов долларов США наличными. Во время обысков правоохранители обнаруживали деньги в каждом углу дома.