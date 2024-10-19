Про це свідчить розслідування NGL Media. Журналісти розслідували родинний бізнес Круп і з'ясували, що усі члени є успішними бізнесменами.

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Син Тетяни Крупи позбувається свого бізнесу

Так, Олександр Крупа почав активно позбуватись бізнесу. Він уже продав дві будівельні компанії "Вест-Естейт" і "Естейт Плюс". Перша компанія, до слова, зараз будує великий житловий комплекс Argo біля озера на півночі Хмельницького.

Протягом останніх 8 років Тетяна Крупа, її чоловік Володимир та син Олександр є власниками компанії "Солар-Інвест", яка займається виробництвом електроенергії сонячними панелями.

Дружина Олександра, 37-річна Катерина Крупа, до 2022 року працювала у Центрально-західному міжрегіональному управлінні Мін'юсту. Незадовго до цього вона працювала в управлінні праці та соціального захисту Хмельницької міськради.

Її декларація свідчить, що у 2022 році її річна зарплата склала 21,5 тисячі гривень, а у 2020 році лише 795 гривень. Радше за все це було через декретну відпустку, оскільки тоді вона народила доньку і почала активно займатись бізнесом, просуваючи родинний бізнес з продажу сирів.

Вже у квітні 2023 року Катерина Крупа разом зі своїм чоловіком Олександром та хмельницьким підприємцем Андрієм Кримінським стала засновницею польської компанії Novis Food, зареєстрованої у Вроцлаві.

Цікаво, що племінники Круп, 37-річний Євген Трояновський та 38-річний Сергій Бомок, також обіймали посади на державних посадах. Останній працював раніше разом зі своєю тіткою в обласному МСЕК.

Наразі він обіймає посаду заступника директора Хмельницького обласного серцево-судинного центру з економічних питань. Він також мав спільну нерухомість з родиною Круп, а його брат Андрій Бомок є давнім бізнес-партнером Катерини й Олександра Круп.

Крім того, у родини є багато земельних ділянок, майже 63 гектари загалом. Частину цієї землі у них орендують великі фермерські господарства, на інших встановлені сонячні панелі "Солар-Інвест".

Нагадаємо, 4 жовтня працівники ДБР провели обшуки у керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина. Їх викрили на незаконному збагаченні, а правоохоронці виявили майже 6 мільйонів доларів США готівкою. Під час обшуків правоохоронці виявляли гроші у кожному кутку будинку.