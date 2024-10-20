Цензор.НЕТ проаналізував декларації обласних прокуратур у різних регіонах України. Стало відомо, хто увійшов у ТОП-30.

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Найбагатші прокурори – пенсіонери

Перше місце у рейтингу посів 43-річний Станіслав Муратов. Він є заступником керівника Харківської прокуратури. За 2023 рік отримав 1 152 155 гривень пенсії. Вперше пенсію він вказав у своїй декларації за 2020 рік.

На другому місці теж заступник керівника прокуратури Харківщини 39-річний Андрій Кравченко. У 2023 році він отримав 1 015 225 гривень пенсії. Вперше пенсія з’явилася у декларації Кравченка у 2021 році.

Трійку замикає керівник Харківської обласної прокуратури 45-річний Олександр Фільчаков. У 2023 році він задекларував 823 071 гривень пенсії. Згідно з декларацією, почав отримувати він її у 2020 році.

Четверту сходинку посідає 42-річна Катерина Шевцова. Вона очолює обласну прокуратуру Черкащини. За 2023 рік отримала 785 435 гривень. пенсії. Вперше пенсію вказала у декларації за 2020 рік.

На п'ятому місці – 47-річний Володимир Лимар, перший заступник керівника прокуратури Харківщини. 714 749 гривень пенсії вказано у декларації за 2023 рік. Почав її отримувати він у 2019 році.

Шосте місце за Владиславом Грюком, заступником керівника прокуратури Чернігівщини. У 2023 році він отримав 526 160 гривень пенсії. А вперше вказав її у декларації за 2018 рік.

Сьоме місце займає теж представник прокуратури Харківщини – заступник керівника 41-річний Олександр Сузий. У 2023 році отримав 439 576 гривень пенсії. Згідно із декларацією почав отримувати її у 2021 році.

Восьму сходинку посідає керівник Запорізької обласної прокуратури 47-річний Сергій Спільник, який минулого року отримав 433 713 гривень пенсії. Почав отримувати її він ще у 2017 році, тобто у віці 40 років.

На дев'ятому місці – керівник Рівненської облпрокуратури 51-річний Андрій Рудницький, який у 2023 році задекларував 424 671 гривень пенсії. Вперше вона з’явилася у декларації Рудницького ще в 2017 році.

Десятку замикає заступник керівника Сумської прокуратури 46-річний Ігор Сидоренко. Вперше пенсію у 406 224 він вказав у декларації за 2023 рік.

Решту прокурорів – пенсіонерів можна переглянути тут.

Нагадаємо, що в Україні розпочалися перевірки після публікацій про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.