Як дізнатись суму податку та хто його нараховує

Суми плати за землю нарахувуються фізичним особам органами контролю. Вони надсилають платникам повідомлення-рішення до 1 липня поточного року, разом з детальним розрахунком суми плати за землю, повідомляє 24 Канал.

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Сформовані податкові повідомлення-рішення щодо сум, нарахованих фізичним особам податкових зобов'язань з плати за землю, можна переглянути з використанням кваліфікованого електронного підпису в меню "ЕК для громадян" приватної частини Електронного кабінету. Вхід до кабінету здійснюється за цією адресою. Також можна перевірити через вебпортал Державної податкової служби.

Плата за землю віднесена до місцевих податків, тому сільські, селищні, міські ради та ради об'єднаних територіальних громад встановлюють розміри ставок цього податку виключно в межах, визначених Податковим кодексом України та затверджують їх своїм рішенням щороку до 15 липня.

Важливо Нарахування земельного податку фізичним особам здійснюють податкові органи за місцем знаходження земельної ділянки на підставі даних Державного земельного кадастру з урахуванням бази оподаткування земельним податком та обчислюють суми земельного податку, надсилають або вручають особисто платнику за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року повідомлення-рішення. В свою чергу, фізичні особи сплачують земельний податок протягом 60 днів з дня вручення повідомлення – рішення.

Як вираховується розмір ставки

Розмір ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, не має перевищувати 3% від їх нормативної грошової оцінки:

для земель загального користування – не більше ніж 1% їхньої нормативної грошової оцінки;

для сільськогосподарських угідь – не менше ніж 0,3% та не більше ніж 1% їхньої нормативної грошової оцінки;

для лісових земель – не більше ніж 0,1% їхньої нормативної грошової оцінки.

Якщо ділянки розташовані за межами населених пунктів або в межах населених пунктів, але якщо їх нормативна грошова оцінка не проводилася, ставка податку для них встановлюється у такому розмірі:

не більше 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3% та не більше 5% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

для лісових земель – не більше 0,1% нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

Деякі категорії громадян, такі як інваліди, багатодітні батьки, пенсіонери та ветерани війни, звільнені від сплати земельного податку.