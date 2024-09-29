Земельні паї треба оформити якомога швидше

Власники земельних паїв повинні вже зараз перевірити, які документи вони мають на земельну ділянку, пише Суспільне. Це може бути або сертифікат на право власності, або вже оформлене право на власність.

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Власник, який не оформив право власності, вважається таким, що відмовився від земельної ділянки.

Сертифікат дає тільки право на землю. Якщо у вас, або у ваших родичів, на земельний пай є лише сертифікат, потрібно діяти, аби земля після 1 січня 2025 року не перейшла громаді. Земля – такий вид власності, який проходить подвійну реєстрацію. Спочатку реєструється земля (в державному кадастрі), а потім право власності на неї (в реєстрі речових прав). Тобто ці права реєструються в різних реєстрах,

– пояснює нотаріуска Ольга Яценко.

Як оформити своє право власності сертифіката на пай:

Подати до сільської, селищної чи міської ради, на території якої розташований земельний пай, заяву про передачу у власність ділянки;

Звернутись до землеупорядної організації, щоб розробити проєктну документацію та встановлення меж землі;

Звернутись до центру надання адміністративних послуг і заявою про реєстрацію ділянки та присвоєння їй кадастрового номеру;

Звернутись до відповідної ради, щоб затвердити проєктну документацію землеустрою та оформити ділянку у власність.

Пройшовши ці етапи ви маєте отримати витяг про реєстрацію права власності на землю.