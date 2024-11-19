Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ президента України у Верховній Раді з нагоди представлення Плану стійкості.

До теми Зеленський відповів, чи буде зниження мобілізаційного віку в Україні

Що сказав Зеленський про тисячі ракет і дронів

Український лідер сказав, що дрони компенсують відсутність артилерії в армії. Він анонсував, що наступного року Україна виготовить щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів.

"Бригадам треба більше власних коштів і ми збільшимо прямі кошти для бригад", – заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що в цьому році Україна виробила більш ніж 2,5 мільйони пострілів.

Ми зробили довгі "Нептуни". І вже є перші ураження. Поставив завдання зробити 3 000 крилатих ракет. Буде створена Технологічна ставка,

– анонсував глава держави.

До слова, раніше міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що Україна продовжує працювати над ракетною програмою. За словами глави Міноборони, Україна уже виготовила перші 100 ракет у 2024 році.

Окрім того, Умєров підкреслив, що масштабовано серійне виробництво крилатих ракет Р-360 "Нептун" з удосконаленням для ураження цілей на дальших відстанях. Водночас йде робота над розробкою нових ракет-дронів, зокрема "Паляниці".