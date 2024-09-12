Орієнтуйтесь на нормативну грошову оцінку

Власник, який хоче продати свій пай "тут і зараз" має розуміти, чому і звідки формується ціна на землю сільгосппризначення нині. Для того, щоб дізнатися, скільки реально може коштувати земельний пай, завжди краще звернутися за консультацією до експертів, бо середня вартість землі може ні про що не говорити.

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Важливо У такому разі можна зробити експертну грошову оцінку земель. Це показник ринкової вартості паю з урахуванням розміщення конкретної ділянки, площі, логістики, інфраструктури, якості самого ґрунту та інших особливостей конкретного об'єкта. Однак законодавство чітко визначає мінімальну межу вартості сільгоспземлі.

Вартість сільгоспземель на серпень 2024 року / Фото Опендатабот

Нормативна грошова оцінка землі сільськогосподарського призначення слугує своєрідною умовною вартістю 1 га землі. Дізнатися показник нормативної грошової оцінки землі сільгосппризначення, можна наступним чином:

замовити витяг (довідку) з технічної документації про НГО земельної ділянки особисто в найближчому відділенні Держгеокадастру або центрі надання адміністративних послуг (ЦНАПі);

замовити витяг (довідку) через сайти Держгеокадастру;

подивитися в Довіднику показників НГО на офіційному сайті Держгеокадастру.

Призначення ділянки впливає на її ціну

Фактор, який завжди впливає на ціну залишається стабільним – це призначення землі. Зазвичай земель певного призначення більше або у сільській місцевості, або ж у містах. Загалом, в Україні виділяються такі основні типи земельних ділянок:

Сільськогосподарські землі: Це найпоширеніші землі у нашій країні. Ці ділянки використовуються для сільськогосподарської діяльності, такої як вирощування рослин, тваринництво та інші аграрні види діяльності. Вартість сільгоспземель може коливатися від 1000 до 10 000 доларів за 1 сотку, залежно від розташування, родючості ґрунту та інших факторів.

Це найпоширеніші землі у нашій країні. Ці ділянки використовуються для сільськогосподарської діяльності, такої як вирощування рослин, тваринництво та інші аграрні види діяльності. Вартість сільгоспземель може коливатися від 1000 до 10 000 доларів за 1 сотку, залежно від розташування, родючості ґрунту та інших факторів. Землі промислового призначення: Ці ділянки призначені для розміщення промислових підприємств або інших промислових об'єктів. Їх вартість залежить від розташування, наявності комунікацій та інфраструктури, а також потенціалу для розвитку промисловості в даному регіоні. Ціни на такі ділянки можуть сягати від 10 000 до 100 000 доларів і більше за 1 сотку.

Ці ділянки призначені для розміщення промислових підприємств або інших промислових об'єктів. Їх вартість залежить від розташування, наявності комунікацій та інфраструктури, а також потенціалу для розвитку промисловості в даному регіоні. Ціни на такі ділянки можуть сягати від 10 000 до 100 000 доларів і більше за 1 сотку. Інші види земель: Крім вищезазначених, існують інші види земель, такі як лісові, водні, особливо охоронні території та інші. Вартість цих ділянок може варіюватися значно і залежить від їх особливостей та обмежень, встановлених законодавством.

Крім вищезазначених, існують інші види земель, такі як лісові, водні, особливо охоронні території та інші. Вартість цих ділянок може варіюватися значно і залежить від їх особливостей та обмежень, встановлених законодавством. Землі під забудову: Ці ділянки призначені для будівництва житлових або комерційних об'єктів. Їх вартість залежить від розташування, близькості до міста або розвинутих інфраструктурних об'єктів, таких як дороги, школи, магазини та інші. Вартість земельних ділянок під забудову може становити від 5000 до 50 000 доларів за 1 сотку і більше.

Зверніть увагу! Точну вартість 1 сотки землі в Україні можна визначити лише окремо, враховуючи всі вказані фактори. Вартість землі коливається в залежності від регіону. Станом на серпень 2024 року ціни становлять від 12 346 до 157 883 гривень за гектар. Середня вартість становить 47 776 гривень за гектар.