Процедура та особливості спадкування землі

Особливий інтерес в українців викликають юридичні аспекти оформлення земельних ділянок, зокрема паїв, передає 24 Канал. Адже, за даними Держгеокадастру, переважна більшість сільськогосподарських земель в Україні (89%) – це паї, отримані ще за радянських часів. Так як їхні власники зазвичай люди похилого віку, питання спадкування та переоформлення таких ділянок стає надзвичайно актуальним.

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Спадкувати земельну ділянку можна як за законом, так і за заповітом:

Законне спадкування відбувається за встановленою черговістю, залежно від родинних зв'язків зі спадкодавцем.

Заповіт дозволяє спадкодавцю самостійно визначити, хто успадкує його майно.

Щоб оформити спадщину, потрібно спочатку звернутися до нотаріуса із відповідною заявою про прийняття спадщини. Її подають за місцем відкриття спадщини. Якщо ж особа на момент смерті спадкодавця постійно проживала з ним і протягом встановленого законом терміну (6 місяців) не відмовилась від спадщини, то вона вважається такою, що прийняла цю спадщину.

Після 6-місячного терміну на прийняття спадщини треба подати нотаріусу заяву про видачу свідоцтва про право на спадщину.

До заяви додаються наступні документи:

документ, що підтверджує смерть спадкодавця;

документ, що підтверджує родинні звʼязки особи із спадкодавцем;

оригінал документів, які засвідчують законне володіння земельною ділянкою – Державний акт на права власності на пай або Сертифікат на право на пай;

документ про проведення грошової оцінки земельної ділянки (паю);

документ, що підтверджує відсутність обтяжень та відповідних обмежень до земельної ділянки (паю).

Зверніть увагу! Після подачі документів нотаріусу, він здійснює їх перевірку і надає свідоцтво про право на спадщину. Також нотаріус реєструє право власності особи у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Після отримання цього свідоцтва і реєстрації особа вважається законним власником успадкованої земельної ділянки (паю).