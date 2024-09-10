Процедура та особливості спадкування землі
Особливий інтерес в українців викликають юридичні аспекти оформлення земельних ділянок, зокрема паїв, передає 24 Канал. Адже, за даними Держгеокадастру, переважна більшість сільськогосподарських земель в Україні (89%) – це паї, отримані ще за радянських часів. Так як їхні власники зазвичай люди похилого віку, питання спадкування та переоформлення таких ділянок стає надзвичайно актуальним.
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Спадкувати земельну ділянку можна як за законом, так і за заповітом:
- Законне спадкування відбувається за встановленою черговістю, залежно від родинних зв'язків зі спадкодавцем.
- Заповіт дозволяє спадкодавцю самостійно визначити, хто успадкує його майно.
Щоб оформити спадщину, потрібно спочатку звернутися до нотаріуса із відповідною заявою про прийняття спадщини. Її подають за місцем відкриття спадщини. Якщо ж особа на момент смерті спадкодавця постійно проживала з ним і протягом встановленого законом терміну (6 місяців) не відмовилась від спадщини, то вона вважається такою, що прийняла цю спадщину.
Після 6-місячного терміну на прийняття спадщини треба подати нотаріусу заяву про видачу свідоцтва про право на спадщину.
До заяви додаються наступні документи:
- документ, що підтверджує смерть спадкодавця;
- документ, що підтверджує родинні звʼязки особи із спадкодавцем;
- оригінал документів, які засвідчують законне володіння земельною ділянкою – Державний акт на права власності на пай або Сертифікат на право на пай;
- документ про проведення грошової оцінки земельної ділянки (паю);
- документ, що підтверджує відсутність обтяжень та відповідних обмежень до земельної ділянки (паю).
Зверніть увагу! Після подачі документів нотаріусу, він здійснює їх перевірку і надає свідоцтво про право на спадщину. Також нотаріус реєструє право власності особи у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Після отримання цього свідоцтва і реєстрації особа вважається законним власником успадкованої земельної ділянки (паю).