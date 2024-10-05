Вартість землі у Київській області

В Україні, згідно з даними Опендатабот зросли ціни на землю: середня ціна у другому кварталі 2024 року склала 43,5 тисячі гривень за гектар. Це на 3,7% більше за вартість у першому кварталі 2024 року та на 15,3% більше, ніж у четвертому кварталі 2023 року. За понад три роки відкритого ринку землі в Україні відбулося понад 250 тисяч угод купівлі-продажу сільськогосподарських угідь.

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Загальна площа проданої землі сягнула близько півмільйона гектарів, а середня вартість одного гектара по Україні наразі складає 49 045 гривень. Вартість землі суттєво відрізняється залежно від регіону. Найдорожча земля наразі зафіксована в Івано-Франківській області, де середня ціна сягає 134 248 гривень за 1 гектар.

Середня вартість гектара землі у Київській області станом на кінець вересня 2024 року складає 78 556 гривень, що є другим показником по вартості серед регіонів України. Втім, середня вартість землі майже нічого не скаже про реальну оцінку вартості конкретної ділянки. Кожна окремо взята ділянка оцінюється окремо, з урахуванням таких чинників, як родючість, близькість до інфраструктури та багатьох інших.

Зверніть увагу! Висока середня вартість 1 гектара землі на Київщині, імовірно, пов'язана з факторами, які здорожчують її. Наприклад, це близькість до інфраструктури, зручність обробки і таке інше.