Чинники, від яких залежить вартість сільгоспземлі

Щороку з моменту відкриття ринку ціни на сільськогосподарську землю ростуть. Наразі середня вартість землі по Україні складає 49 045 гривень за гектар, повідомляє Опендатабот. Втім, ця сума і не відображає реальної картини по регіонах.

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Земля в Україні може доволі сильно варіюватися за ціною залежно від різних чинників. Один з найважливіших факторів – призначення ділянки. Загалом, в Україні виділяються такі основні типи земельних ділянок:

Сільгоспземлі: Сільськогосподарські ділянки є найпоширенішим видом земель у нашій країні. Ці ділянки використовуються для сільськогосподарської діяльності, такої як вирощування рослин, тваринництво та інші аграрні види діяльності. Вартість сільськогосподарських земель може коливатися від 1000 до 10 000 доларів за 1 сотку, залежно від розташування, родючості ґрунту та інших факторів.

Сільськогосподарські ділянки є найпоширенішим видом земель у нашій країні. Ці ділянки використовуються для сільськогосподарської діяльності, такої як вирощування рослин, тваринництво та інші аграрні види діяльності. Вартість сільськогосподарських земель може коливатися від 1000 до 10 000 доларів за 1 сотку, залежно від розташування, родючості ґрунту та інших факторів. Землі під забудову: Ці ділянки призначені для будівництва житлових або комерційних об'єктів. Вартість таких ділянок залежить від їх розташування, близькості до міста або розвинутих інфраструктурних об'єктів, таких як дороги, школи, магазини та інші. Вартість земельних ділянок під забудову може становити від 5000 до 50 000 доларів за 1 сотку та більше.

Ці ділянки призначені для будівництва житлових або комерційних об'єктів. Вартість таких ділянок залежить від їх розташування, близькості до міста або розвинутих інфраструктурних об'єктів, таких як дороги, школи, магазини та інші. Вартість земельних ділянок під забудову може становити від 5000 до 50 000 доларів за 1 сотку та більше. Землі промислового призначення: Ці ділянки призначені для розміщення промислових підприємств або інших промислових об'єктів. Вартість земель промислового призначення залежить від їх розташування, наявності комунікацій та інфраструктури, а також потенціалу для розвитку промисловості в даному регіоні. Ціни на такі ділянки можуть сягати від 10 000 до 100 000 доларів і більше за 1 сотку.

Ці ділянки призначені для розміщення промислових підприємств або інших промислових об'єктів. Вартість земель промислового призначення залежить від їх розташування, наявності комунікацій та інфраструктури, а також потенціалу для розвитку промисловості в даному регіоні. Ціни на такі ділянки можуть сягати від 10 000 до 100 000 доларів і більше за 1 сотку. Інші види земель: Крім вищезазначених, існують інші види земель, такі як лісові, водні, особливо охоронні території та інші. Вартість цих ділянок може варіюватися значно та залежить від їхніх особливостей і обмежень, встановлених законодавством.

Ціни на землю по регіонах / Фото Опендатабот

Крім того, на вартість впливають наявність комунікацій та інфраструктури поруч, попит та кон'юнктура ринку, розташування, родючість ґрунту.

Важливо Визначити точну вартість 1 сотки землі в Україні можливо лише індивідуально, враховуючи всі чинники. Вартість землі коливається залежно від регіону. Станом на кінець вересня 2024 року ціни становлять від 15 471 до 134 248 гривень за гектар. Середня вартість становить 49 045 гривень за гектар.