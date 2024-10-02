В Україні провели перший земельний аукціон у рамках нового проєкту

За ділянку понад 115 гектар на Вінниччині змагалися 14 учасників. Переможна ставка на її оренду склала понад 3 мільйони гривень, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

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Такий вдалий аукціон доводить, що нова сторінка земельних відносин в Україні відкрита. Адже проєкт "Земельний банк" – це про прозорий ринок землі, без тіньових схем у використанні державних земель. Він відкриває рівні можливості для всіх аграріїв: від великих агрокорпорацій до малих фермерів, які прагнуть розширити свій бізнес. А також для початківців та переселенців, які хочуть розпочати аграрну справу,

– говорить Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Загалом 1 жовтня Фонд держмайна на платформі "Прозорро.Продажі" провів 16 земельних аукціонів. Кошти від онлайн торгів підуть в державний та місцевий бюджети.

Зверніть увагу! До кінця року ФДМУ планує виставити на електронні торги майже 100 тисяч гектарів державних сільгоспземель у 20 областях України. Для реалізації проєкту Фонд створив ТОВ "Державний земельний банк" – перший державний оператор земель сільськогосподарського призначення, що на 100% належить державі.

Площа земельних ділянок, які можна орендувати, варіюється від 1 гектара до 4 тисяч гектар. Кожна земельна ділянка виставляється на онлайн-аукціон окремим лотом, що дозволяє орендувати як великі площі, так і малі. Стартова вартість на аукціоні становить 12% від нормативно-грошової оцінки землі.