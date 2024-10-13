Як погасити борги

Якщо не погасити борг, постачальник може ініціювати судове стягнення боргу, що може призвести до додаткових труднощів. Про це розповіла в коментарі 24 Каналу адвокатка АО EvrikaLaw Ольга Брус.

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Згідно з Законом України "Про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги", заборгованість, що накопичилась до набрання чинності законом, може бути реструктуризована на термін до 60 місяців, залежно від суми боргу та рівня доходу громадян.

Для реструктуризації заборгованості громадяни укладають з підприємствами - надавачами житлово-комунальних послуг договори про щомісячне рівномірне погашення реструктуризованої заборгованості та своєчасну сплату поточних платежів за житлово-комунальні послуги,

– зазначає експертка.

Під час дії договору реструктуризації споживачі зберігають право на субсидії, а постачальники не можуть звертатися до суду для примусового стягнення боргу.