Хто не зможе отримати пенсію

У Мінреінтеграції повідомили, що обмеження стосуватиметься пенсіонерів, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року. За умови, що такі особи не пройшли ідентифікацію.

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Нагадаємо! Пенсіонери мали пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року.

Якщо особа з якихось причин не встигла пройти ідентифікацію, вона може зробити це і зараз у будь-який зручний спосіб:

у відділенні ПФУ;

у особистому кабінеті вебпорталу ПФУ;

через відділення АТ "Ощадбанк";

через відеоконференцію;

у дипломатичній установі України за кордоном.

Після проходження ідентифікації виплата пенсії буде продовжена. Кошти будуть виплачені за всі місяці, за які людина не отримувала пенсію через непроходження ідентифікації,

– йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.

Зверніть увагу! Якщо пенсіонер не пройшов ідентифікацію, йому не скасовують пенсію. Кошти утримуються на рахунках ПФУ і не передаються особі до з'ясування усіх обставин.