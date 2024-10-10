Кто не сможет получить пенсию

У Минреинтеграции сообщили, что ограничение будет касаться пенсионеров, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года. При условии, что такие лица не прошли идентификацию.

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Напомним! Пенсионеры должны были пройти идентификацию до 31 марта 2024 года.

Если человек по каким-то причинам не успел пройти идентификацию, он может сделать это и сейчас в любой удобный способ:

в отделении ПФУ;

в личном кабинете веб-портала ПФУ;

через отделение АО "Ощадбанк";

через видеоконференцию;

в дипломатическом учреждении Украины за рубежом.

После прохождения идентификации выплата пенсии будет продолжена. Средства будут выплачены за все месяцы, за которые человек не получал пенсию из-за непрохождения идентификации,

– говорится в сообщении Минреинтеграции.

Обратите внимание! Если пенсионер не прошел идентификацию, ему не отменяют пенсию. Средства удерживаются на счетах ПФУ и не передаются лицу до выяснения всех обстоятельств.