Кто не сможет получить пенсию
У Минреинтеграции сообщили, что ограничение будет касаться пенсионеров, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года. При условии, что такие лица не прошли идентификацию.
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Напомним! Пенсионеры должны были пройти идентификацию до 31 марта 2024 года.
Если человек по каким-то причинам не успел пройти идентификацию, он может сделать это и сейчас в любой удобный способ:
- в отделении ПФУ;
- в личном кабинете веб-портала ПФУ;
- через отделение АО "Ощадбанк";
- через видеоконференцию;
- в дипломатическом учреждении Украины за рубежом.
После прохождения идентификации выплата пенсии будет продолжена. Средства будут выплачены за все месяцы, за которые человек не получал пенсию из-за непрохождения идентификации,
– говорится в сообщении Минреинтеграции.
Обратите внимание! Если пенсионер не прошел идентификацию, ему не отменяют пенсию. Средства удерживаются на счетах ПФУ и не передаются лицу до выяснения всех обстоятельств.