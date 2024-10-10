Какие прогнозы по ВВП

Падение ВВП в этом году, после сокращения на 0,3% в прошлом, станет лишь вторым случаем двухлетнего спада со времен объединения Западной и Восточной Германии в 1990 году, пишет Bloomberg.

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По словам министра экономики Роберта Хабека, следующем году ожидается постепенное восстановление, с прогнозируемым ростом на 1,1%, которое в 2026 году может ускориться до 1,6%.

Хабек отметил необходимость немедленно решать "структурные проблемы" Германии, такие как энергетическая безопасность, бюрократия и нехватка квалифицированных кадров, которые вместе с геополитической нестабильностью подавляют экономическую активность.

В кризисный период Германия и Европа оказались между Китаем и США и должны научиться защищать собственные интересы,

– говорит Хабек.

С чем связано падение ВВП

Немецкая экономика, вероятно, уже находится в состоянии технической рецессии, и в третьем квартале возможно дальнейшее сокращение после снижения производства на 0,1% в период с апреля по июнь.

Слабость крупнейшей экономики Евросоюза создает дополнительное давление на всю еврозону, где восстановление, которое наблюдалось в начале года, постепенно теряет динамику.

К слову! В июле правящая коалиция под руководством канцлера Олафа Шольца согласовала новый пакет экономических мер, направленных на стимулирование роста. В него входят меры для увеличения частных и государственных инвестиций, ускорения развития возобновляемых источников энергии и упрощения бюрократических процедур.