Як розраховується розмір субсидії

Субсидія розраховується індивідуально. Як повідомляє ПФУ, ця допомога залежить того, який розмір комунальних платежів та дохід має домогосподарство.

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Для визначення права на призначення житлової субсидії на опалювальний сезон 2024 – 2025 років враховуються доходи домогосподарства за I та II квартали 2024 року. Для пенсіонерів, які не мали інших доходів, окрім пенсії, враховується сума пенсії за серпень 2024 року,

– йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

Зверніть увагу! При розрахунках, до уваги беруться доходи усіх зареєстрованих членів домогосподарства. Виключенням є випадки, коли особа перебуває більш як 60 днів за кордоном, або є інші обставини за яких грошові надходження цього громадянина можуть не братися до уваги, повідомляє Мінсоцполітики.

Як отримати субсидію

Звернутись за отриманням субсидії можна як онлайн, так і офлайн. Для цього потрібно подати спеціальну заяву і декларацію.

В окремих випадках, необхідно додавати певні документи. Наприклад, договір оренди, якщо особа прагне отримати субсидію, проживаючи у орендованому житлі.