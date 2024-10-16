Как рассчитывается размер субсидии

Субсидия рассчитывается индивидуально. Как сообщает ПФУ, эта помощь зависит того, какой размер коммунальных платежей и доход имеет домохозяйство.

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Для определения права на назначение жилищной субсидии на отопительный сезон 2024 – 2025 годов учитываются доходы домохозяйства за I и II кварталы 2024 года. Для пенсионеров, которые не имели других доходов, кроме пенсии, учитывается сумма пенсии за август 2024 года,

– говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Обратите внимание! При расчетах, во внимание берутся доходы всех зарегистрированных членов домохозяйства. Исключением являются случаи, когда лицо находится более 60 дней за границей, или есть другие обстоятельства при которых денежные поступления этого гражданина могут не приниматься во внимание, сообщает Минсоцполитики.

Как получить субсидию

Обратиться за получением субсидии можно как онлайн, так и оффлайн. Для этого нужно подать специальное заявление и декларацию.

В отдельных случаях, необходимо добавлять определенные документы. Например, договор аренды, если лицо стремится получить субсидию, проживая в арендованном жилье.