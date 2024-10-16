Как может вырасти тариф

Об этом в интервью "Новости.Live" сообщил глава подкомитета по вопросам электроэнергетики Верховной Рады Владимир Мороз.

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Мороз также отметил, что повышение тарифов вероятно будет внедряться постепенно, а окончательное решение будет принимать НКРЭКУ.

Владимир Мороз Глава подкомитета по вопросам электроэнергетики Верховной Рады Вы же знаете, кто принимает сегодня и выставляет уже цену. Это НКРЭКУ и которые регулируют, регулируют эти цены на электрическую энергию на киловатт время. Я думаю, что сегодня это очень коварно, очень коварно, потому что люди этого не вытянут.

Он подчеркнул, что рост тарифов на электроэнергию может привести к увеличению стоимости товаров, что скажется на конечных потребителях.

Заметьте! Сейчас единый тариф на электроэнергию для населения в Украине составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Однако, по данным Министерства энергетики, реальная рыночная стоимость электроэнергии достигает 7,5 гривны за киловатт-час. Это создает предпосылки для возможного дальнейшего повышения тарифов до уровня рыночной стоимости.