Что влияет на размер субсидии

Важную роль также играет имущественное положение и нормы потребления, ведь за использованную сверхурочную электроэнергию семья должна платить самостоятельно, сообщает Правительственный портал.

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Размер субсидии рассчитывается как разница между стоимостью коммунальных услуг и суммой обязательного платежа, который домохозяйство должно платить самостоятельно.

Обратите внимание! Обязательный платеж определяется путем умножения среднемесячного совокупного дохода семьи на обязательный процент платежа.

Формула для вычисления обязательного процента платежа выглядит так:

Среднемесячный доход домохозяйства делят на количество членов семьи, чтобы определить доход на одного человека. Этот доход на одного человека делят на прожиточный минимум, который на 2024 год составляет 2920 грн. Полученный результат делят на 2 (это базовый коэффициент). Коэффициент умножают на 15% (базовую норму платы за услуги).

Таким образом определяется сумма обязательного платежа, а субсидия покрывает разницу между этой суммой и фактическими затратами на коммунальные услуги.

Как оформить субсидию

Для оформления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг действует упрощенный механизм. Подать заявление можно несколькими способами:

По почте или лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение, где есть опция "Заявление на жилищную субсидию или льготу". Через портал Дія, используя поиск по запросу "Заявление на субсидию". В центрах предоставления административных услуг. Через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета.

Такой упрощенный процесс предполагает, что заявление и декларацию оформит ПФУ на основе данных из официальных реестров.