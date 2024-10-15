Как идентифицировать товар за который предоставляется кэшбек от государства

Товары за которые предоставляется этот кэшбек имеют отметку в виде сине-желтого штрихкода и соответствующую надпись на упаковке. Дополнительно проверить действительно ли такая продукция участвует в программе, теперь можно через приложение Дия.

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Добавили сканер штрихкодов прямо в приложение, чтобы легко определить, за какие именно товары будет начислен кэшбек. Теперь не нужно уточнять это у работников магазина, а можно самостоятельно узнать,

– говорится в сообщении Дии.

Как проверить товар в магазине:

откройте приложение Дия;

выберите услугу "Национальный кэшбек" на главном экране;

нажмите сканер;

позвольте приложению использовать камеру;

просканируйте штрихкод товара.

После того как приложение просканирует товар, программа предоставит вывод является ли выбранный вами товар частью программы "Национальный кэшбек".

Напомним! По программе "Национальный кэшбек" украинцы могут "возвращать" 10% от стоимости товаров. Однако общая сумма полученных средств не может быть больше чем 3 тысячи гривен в месяц.