Як ідентифікувати товар за який надається кешбек від держави

Товари за які надається цей кешбек мають позначку у вигляді синьо-жовтого штрихкода та відповідний напис на упаковці. Додатково перевірити чи дійсно така продукція бере участь у програмі, тепер можна через застосунок Дія.

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Додали сканер штрихкодів просто в застосунок, щоб легко визначити, за які саме товари буде нараховано кешбек. Тепер не потрібно уточнювати це у працівників магазину, а можна самостійно дізнатися,

– йдеться у повідомленні Дії.

Як перевірити товар у магазині:

відкрийте застосунок Дія;

оберіть послугу "Національний кешбек" на головному екрані;

натисніть сканер;

дозвольте застосунку використовувати камеру;

проскануйте штрикод товару.

Після того як застосунок просканує товар, програма надасть висновок чи є обраний вами товар частиною програми "Національний кешбек".

Нагадаємо! За програмою "Національний кешбек" українці можуть "повертати" 10% від вартості товарів. Однак, загальна сума отриманих коштів не може бути більшою ніж 3 тисячі гривень на місяць.