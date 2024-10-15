Як ідентифікувати товар за який надається кешбек від держави
Товари за які надається цей кешбек мають позначку у вигляді синьо-жовтого штрихкода та відповідний напис на упаковці. Додатково перевірити чи дійсно така продукція бере участь у програмі, тепер можна через застосунок Дія.
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Додали сканер штрихкодів просто в застосунок, щоб легко визначити, за які саме товари буде нараховано кешбек. Тепер не потрібно уточнювати це у працівників магазину, а можна самостійно дізнатися,
– йдеться у повідомленні Дії.
Як перевірити товар у магазині:
- відкрийте застосунок Дія;
- оберіть послугу "Національний кешбек" на головному екрані;
- натисніть сканер;
- дозвольте застосунку використовувати камеру;
- проскануйте штрикод товару.
Після того як застосунок просканує товар, програма надасть висновок чи є обраний вами товар частиною програми "Національний кешбек".
Нагадаємо! За програмою "Національний кешбек" українці можуть "повертати" 10% від вартості товарів. Однак, загальна сума отриманих коштів не може бути більшою ніж 3 тисячі гривень на місяць.