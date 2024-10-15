Новий кредит для України

Під час розгляду питання про кредит Україні 31 член комітету Єврокомісії проголосував за, а ще чотири — проти.

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Там заявили, що такий кредит буде внеском ЄС в ініціативу Групи семи надати Україні 50 мільярдів доларів.

Нагадаємо! Ініціатива Групи семи теж надає кредит Україні коштом прибутку від заморожених активів Росії.

Комітет вирішив передати питання про надання кредиту Україні на розгляд Європейського парламенту під час його наступної сесії з 21 по 24 жовтня. Після цього Рада Європейського Союзу повинна буде затвердити кредит за письмовою процедурою. Рішення набуде чинності на наступний день після його публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу.