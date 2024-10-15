Новый кредит для Украины

При рассмотрении вопроса о кредите Украине 31 член комитета Еврокомиссии проголосовал за, а еще четыре - против.

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Там заявили, что такой кредит будет вкладом ЕС в инициативу Группы семи предоставить Украине 50 миллиардов долларов.

Напомним! Инициатива Группы семи тоже предоставляет кредит Украине за счет прибыли от замороженных активов России.

Комитет решил передать вопрос о предоставлении кредита Украине на рассмотрение Европейского парламента во время его следующей сессии с 21 по 24 октября. После этого Совет Европейского Союза должен будет утвердить кредит по письменной процедуре. Решение вступит в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале Европейского Союза.