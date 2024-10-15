Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 15 жовтня НБУ встановив офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,48 гривні (-1 копійка від 14 жовтня).

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Курс злотого в банках та обмінниках

Курс польського злотого в банках та обмінниках залишився без суттєвих змін, валюта дещо втратила в ціні. Відтак, "обмінювати" валюти все ще вигідніше у обмінниках, ніж у банку.

  • За даними "Мінфіну", купівля злотого у банках становить у середньому 10,33 гривні (-7 копійок) та продаж – 10,67 гривні (+5 копійок).

  • Водночас обмінники купують злоті по 10,50 гривні (-5 копійок), а продають – уже по 10,62 гривні (-3 копійки).

Скільки коштують 100 злотих сьогодні

Станом на сьогодні, згідно з офіційним курсом, вартість 100 польських злотих в Україні становитиме 1 048 гривень. У банках 100 злотих коштуватимуть приблизно 1 067 гривень, а в обмінниках трохи дешевше – близько 1 062 гривні. Втім, остаточна вартість валюти залежить від вибраної фінансової установи, де ви проводите операцію.