Чи буде долар по 45

У бюджеті на наступний рік долар закладено на рівні 45 гривень. Через це у суспільстві з'явилось певне занепокоєння, відносно зростання валюти до такого рівня.

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Банкір Сергій Фурса у коментарі 24 Каналу зазначив, що долар протягом наступного року може зростати. Однак, це не відбуватиметься різко.

Сергій Фурса Інвестиційний банкір Імовірність є, але не така значна. Може бути, що в кінці року курс буде на рівні 44 – 45 гривень за долар.

Фурса також уточнив, що з більшою імовірністю долар у наступному році буде нижче 45. За словами банкіра, ситуація на валютному ринку залишатиметься і надалі стабільною.

Курс останні майже пів року не змінюється, звідки можуть взятися панічні настрої мені не зрозуміло,

– підсумував банкір.

Зверніть увагу! Фурса розповів, що в кінці 2024 року курс також не зазнає значних коливань. За словами банкіра, долар не буде дорожчим за 42 гривні цьогоріч.