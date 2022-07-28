Крымский мост будет поражен, когда будет такая задача

Об этом в твиттере написал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что Крымский мост, как и другие объекты военной инфраструктуры, будут поражены, когда будет необходимость, способность и задачи.

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Также секретарь СНБО заверил, что планы россии относительно псевдореферендумов на оккупированных территориях 11 сентября никого не удивляют. Данилов подчеркнул, что задача Украины – сломать планы врага.

россия тем временем активизировалась в районе Крымского моста

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