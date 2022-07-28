Крымский мост будет поражен, когда будет такая задача
Об этом в твиттере написал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что Крымский мост, как и другие объекты военной инфраструктуры, будут поражены, когда будет необходимость, способность и задачи.
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Также секретарь СНБО заверил, что планы россии относительно псевдореферендумов на оккупированных территориях 11 сентября никого не удивляют. Данилов подчеркнул, что задача Украины – сломать планы врага.
россия тем временем активизировалась в районе Крымского моста
- Крымский мост имеет стратегическое значение в войне, поскольку россия перебрасывает им свои войска на территорию Украины. Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко подчеркнул, что мост через Керчинский пролив точно будет уничтожен.
- В украинской разведке уже потроллили россию, что владеют технической документацией Крымского моста. Также генерал-майор Дмитрий Марченко информировал, что после получения западного оружия Крымский мост стал целью номер один.
- На фоне предупреждений о "жесте доброй воли" в россии начали проводить учения по обороне моста и даже вызвали там ДТП. Также в районе Крымского моста фиксировали большие клубы дыма.
- Угроза уничтожения Крымского моста ожидаемо вызвала истерику в политических кругах россии. Глава российского комитета по конституционному законодательству и госстроительству андрей клишас заявил, что нужно "денацифицировать" всю Украину.
- В ВМС ВС Украины информировали, что россия продолжает сосредотачивать усилия на охране и обороне оккупированного Крыма по морскому направлению. Сообщалось о проведении со стороны россиян мероприятий боевой подготовки в районе Керченского пролива по охране и обороне Крымского моста.
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