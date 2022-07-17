Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он говорит, что расположение ПВО в оккупированном Крыму связано исключительно с тем, что россияне боятся.

К теме Россияне уже бегут из Крыма, у коллаборантов истерия, – крымский политик

По его словам, они боятся за Крымский мост и вообще за свои военные базы на оккупированном полуострове.

Надо понимать, что там российские военные также располагают арсеналы и склады с оружием, которым обеспечивают черноморский флот россии и группировки войск на Юге Украины,

– заявил Мусиенко.

Он отметил, что возле Крымского моста поставили системы ПВО для прикрытия.

"Россияне опасаются и серьезно испугались систем HIMARS. Сейчас также М270 подъехали", – подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что россияне не могут противостоять этим системам, ведь ракеты HIMARS летят по сложной траектории и обнаружить их очень сложно.

Поэтому они усиливают оборону и думают, что этими ПВО они смогут обнаруживать ракеты или беспилотники, которые могут приближаться к Крыму или мосту,

– считает Мусиенко.

Он добавил, что оккупанты берут не качеством, а количеством, они хотят нашпиговать эту ПВО по принципу "какая-то система да и обнаружит". Поэтому, по его мнению, такие действия связаны только со страхом оккупантов.

Мусиенко о страхе оккупантов и возможности удара по Крымскому мосту: видео



К слову, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что российские оккупанты очень переживают из-за западного оружия и активно усиливают защиту Крымского моста. "Его очень тщательно охраняют. Почти каждый день там проходит обучение. Количество ПВО, которые поставили для охраны этого объекта, безумное", – сообщил он.