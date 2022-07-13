Наши герои не раз говорили о том, что в случае получения дальнобойного оружия Крымский мост станет одной из главных целей. Слова командования ВСУ очень испугали оккупантов, они начали сгонять к объекту всю возможную защиту.
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Какую защиту организовали россияне для Крымского моста
Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, российские оккупанты очень переживают из-за оружия, которое наши героические ВСУ получают от партнеров. Они активно усиливают защиту Крымского моста, ведь в случае атаки они будут отрезаны от основного канала обеспечения.
Его очень тщательно охраняют. Почти каждый день там проходят учения. Количество ПВО, которые поставили для охраны этого объекта, безумно. Это говорит о том, что они довольно серьезно относятся к тому оружию, которое уже имеют наши войска.
– заявил Данилов.
Война России с Украиной: последние новости
- В оккупированной Горловке прогремели мощные взрывы. Вероятно, ВСУ попали в очередной вражеский склад.
- россияне пытаются довести мирных людей на оккупированных территориях до отчаяния. После этого они предпринимают попытки вербовать мужчин на войну против Украины.
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