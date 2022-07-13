Говорят они тоже на украинском. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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оккупанты усилили работу своих ДРГ количественно и качественно: на наши блок-посты выходят наемники из "лиги",

– рассказал Гайдай.

Он добавил, что "лига" – это так называемая "элита" у оккупантов. С этими военными следует быть настороже.

Диверсанты пытаются найти слабые места в обороне Луганщины, но, к счастью, безуспешно. Накануне Гайдай объяснял, что захватчики усиливают ДРГ из-за нехватки боеприпасов. Он вспомнил о сдетонированных военных складах в Кадиевке и Луганске.

россияне не решаются на наступление

По словам главы ОВА, ситуация более-менее стабильная. россияне не решаются идти в наступление. Пока не наблюдают концентрации вражеской техники для этой цели.

Опять же они обессилены после уничтожения складов с боеприпасами. Кроме того, у российской армии были огромные потери, пока штурмовала города на Луганщине. Это касается и личного состава, и техники.

Однако Гадай отметил, что обстрелы продолжаются.

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