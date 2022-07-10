Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг". Там доложили о ситуации в их операционной зоне в течение суток 9 июля.

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Оккупанты хотели прорваться в тыл ВСУ

Диверсанты российской армии пытались прорваться под покровом ночи. Наши защитники вступили с ними в бой и вынудили отступить. Эта диверсионно-разведывательная группа состояла из 10 человек. Пока не сообщалось, сколько из них были ликвидированы или ранены. Однако известно, что вместо прорыва в тыл подразделений ВСУ они были вынуждены очень быстро отступать.

Следует заметить, что 9 июля это было не единственное подобное событие. В частности, подобный заброс диверсантов пытались сделать на Харьковщине. Там оккупантам дали отпор возле населенного пункта Петровка. Этой группе врага не пришлось отступать, поскольку каждого из диверсантов обезвредили.

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