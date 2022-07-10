Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь". Там доповіли про ситуацію в їхній операційній зоні протягом доби 9 липня.

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Окупанти хотіли прорватись у тил ЗСУ

Диверсанти російської армії намагалися прорватись під прихистком ночі. Наші захисники вступили з ними в бій і змусили відступити. Ця диверсійно-розвідувальна група складалася з 10 осіб. Поки не повідомляли, скільки із них були ліквідовані чи поранені. Проте відомо, що замість прориву в тил підрозділів ЗСУ вони були змушені дуже швидко відступати.

Слід зауважити, що 9 липня це була не єдина така подія. Зокрема, схоже закидання диверсантів намагалися зробити на Харківщині. Там окупантам дали відсіч біля населеного пункту Петрівка. Цій групі ворога не довелося відступати, оскільки кожного з диверсантів знешкодили.

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